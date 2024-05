Poliziotti e carabinieri non si lamentano mai delle ferite, tra fratture, ustioni o peggio dopo gli scontri con certi galantuomini sempre pronti a creare caos. Questi ultimi invece spesso fanno tragedie per una slogatura o una contusione o se uno di essi finisce in carcere. Una galera certamente non come quella ungherese, ma più morbida.

Maurizio Dall'Oca