Ricostruzione senza divisioni politiche

Ho appena letto quanto ha scritto il signor Maurizio Barbieri. Ha ragione. Ma ritengo che purtroppo si ripetono sempre, sempre le stesse cose. Non ricordo da quando manca il classico lavoro di pulizia, di manutenzione, di gestione conservativa di fiumi, canali e torrenti. Dopo i disastri cerchiamo sempre le giustificazioni. Non è possibile. L'Emilia Romagna dopo il terremoto sta subendo nubifragi e smottamenti. Basta, sempre chiacchiere, si deve agire, eseguire, muoversi, ora è il momento dei fatti costruttivi. Non è questione di politica, di partiti, in questo momento si deve agire, senza guardare il colore della propria bandiera, che deve essere unica: il tricolore.

Francesco Brighenti