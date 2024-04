Salvate il Museo della città

La notizia che il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli rischia di essere smantellato mi lascia, come bolognese e come docente universitario, sgomenta. È un museo ricco, chiaro negli allestimenti e fruibile a diversi livelli di conoscenza, anche da visitatori stranieri. Merita non solo di esistere e di esistere in quel magnifico palazzo, scrigno perfetto e prezioso valore aggiunto, ma di essere pubblicizzato come biglietto da visita della città. Spero di cuore che indipendentemente dalle questioni di natura amministrativa, certo importanti e spesso imprescindibili, ne venga garantita anche in futuro la piena fruizione.

Rosarita Cuccoli