Se paghi ti visitano subito

Da gennaio settimanalmente telefono al Cup per prenotare un "campo visivo" ma rispondono sempre che non è possibile prenotare perché l'agenda é chiusa! Ho chiesto al policlinico Sant'Orsola di Bologna la disponibilità per fare l'esame a pagamento, ed ho trovato posto praticamente subito: il 21 marzo pagando 150 euro. Non capisco perché pagando ci sia disponibilità, mentre non è possibile prenotare tramite Servizio Sanitario Regionale, considerando che la struttura ospedaliera e il macchinario sono entrambi pubblici e pagati con i soldi dei contribuenti. Così facendo viene incentivata la libera professione intramoenia a discapito della possibilità economica dei pazienti.

Sergio Squaiella