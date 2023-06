Leggo su queste pagine, quanto lamenta Armando Palmia, sul mancato arrivo dell'avviso di pagamento Tari. Anche per questa tassa, il Comune di Bologna fa quello che vuole, dando risposte a casaccio. Consiglio al lettore, nel caso la avesse, di guardare la Pec, perché potrebbe trovare lì quanto atteso solitamente per posta. Dopo le infrazioni stradali, cambia il sistema di recapito anche della Tari, così il cittadino, paga in ritardo e qualcuno (a caso) incassa!

Davide Rocchetta