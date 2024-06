A Modena le elezioni amministrative le ha vinte il Pd, con una maggioranza comparabile con quella degli anni Sessanta. Il risultato ci porta a fare qualche riflessione sulle ragioni che lo hanno determinato e sono sostanzialmente tre. I modenesi (e gli emiliani) esprimono da sempre un voto ideologico e non c’è nulla che possa fare loro cambiare idea, compresi eventuali risultati mediocri delle amministrazione precedenti.Se l’alternativa al Pd è il centro destra, questo sarebbe capace di fare vincere qualsiasi avversario. Non si vedono e non si sentono per cinque anni e poi pensano, in un mese di campagna elettorale, di sovvertire i risultati elettorali del passato, presentando candidati quasi sconosciuti e con programmi poco convincenti. Bisogna anche ammettere che il Pd, da sempre, sa fare politica e spesso anche ottenere risultati che possono convincere gli elettori.

Pietro Balugani