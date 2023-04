Una multa discutibile

La mia storia vuole sollevare un problema, che credo meriti una soluzione e una riflessione. Ho preso una multa dai carabinieri che mi hanno fermato e hanno constatato che avevo la revisione scaduta. Giustissimo, mi dicono di arrivare a casa e di non usare la macchina, fino a revisione avvenuta. Pago la multa, faccio la revisione e credevo di avere risolto la cosa. Dopo 10 giorni mi arriva un avviso di multa da parte della polizia municipale. Vado a ritirarla e scopro che è sempre una multa per la revisione scaduta. Un vigile prima che mi fermassero i carabinieri avevano controllato la mia targa in parcheggio e data la multa, senza fermarmi, e neppure lasciando il verbale sul parabrezza. A mio avviso questo comportamento è da denuncia, primo perché da quando il vigile si è accorto dell'infrazione a quando mi è arrivata la multa per posta è passato un mese, in questo mese avrei potuto prendere altre multe come è successo ignaro di tutto, ma soprattutto ho potuto circolare liberamente per un mese, mentre il codice della strada indica chiaramente che il mezzo quando viene accertato che non ha la revisione Deve essere fermato. Mettere la multa sul parabrezza in questi casi non sarebbe obbligatorio ? E se la legge non prevede l'obbligatorietà non dovrebbe essere cambiata ? A me sembra una dinamica non regolare. Carlo Borsari