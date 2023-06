Una strana scuola

Due alunni feriscono la professoressa con pallini di plastica e sono promossi, pur con i voti in condotta poi abbassati. Come si è arrivati a questo? La prima mossa sbagliata è stata togliere il basamento alla scrivania dell’insegnante e lo sdoganamento del tu. Poi c’è il rischio che il docente sia aggredito dai genitori se non promuove il figlio. Ai miei tempi se l’insegnante comunicava al genitore scarso rendimento scolastico del figlio, a casa il ragazzo doveva vedersela poi con i genitori.

Franca Albertazzi