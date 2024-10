Un'ingiustizia sui contributi versati

Mi permetto di fare notare al pubblico quella che io ritengo una vera ingiustizia della quale il legislatore sembra non accorgersi. Mia nipote, orfana di padre dall’età di sei anni percepisce una pensione di circa 400 euro al mese e per questo non è a carico di sua mamma. Premetto che questi 400 euro sono ampiamente coperti dai contributi versati dal padre e che comunque quando era in vita contribuiva con ben più di 400 euro al mese (visite, attività sportive scuole ecc) ed era a carico. Adesso si parla di aumentare le detrazioni per figli a carico, ancora una volta sento che la legge è ingiusta, soprattutto quando ci sono in mezzo dei minori.

Paola Mattioli (una nonna)