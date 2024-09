A battesimo Imprimis, la società assicurativa di Confartigianato

Confartigianato annuncia la nascita di Imprimis srl, società assicurativa creata insieme ad Antinori Assifin, Agenzia del Gruppo Zurich Italia e Arag SE per la tutela legale. Il progetto rappresenta un ulteriore consolidamento di una collaborazione storica, "nata per offrire alle imprese del territorio una protezione ancora più solida e mirata, in un contesto di mercato sempre più esposto a rischi", si legge in una nota. La partnership ha già generato rapporti assicurativi con oltre 800 associati di cui 200 aziende e 600 persone che hanno sottoscritto complessivamente oltre 2.200 polizze a tutela dei propri patrimoni e affidato in gestione più di 3,5 milioni di euro in contratti di investimento. "Oggi più che mai – fa sapere Confartigianato –, gli imprenditori devono affrontare numerosi fattori esterni che minacciano la continuità e la sicurezza delle proprie attività. Per rispondere a queste esigenze, Confartigianato e Antinori Assifin rafforzano quindi la loro sinergia. Imprimis offrirà una consulenza diretta presso le varie sedi di Confartigianato, con un consulente dedicato. Un nuovo modello di collaborazione tra un’associazione di categoria e un partner assicurativo, ad oggi, unico in Italia".