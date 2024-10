A battesimo la biblioteca di Economia a Palazzo del Mutilato

È stata inaugurata la sede della biblioteca di Economia dell’Università nel Palazzo del Mutilato. Alla cerimonia hanno partecipato il rettore John McCourt, la direttrice del dipartimento di Economia e Diritto Elena Cedrola e la delegata d’ateneo Laura Vagni. Nel corso dell’appuntamento, i docenti Leo Fulvio Minervini e Andrea Bucci hanno approfondito il ruolo che la biblioteca di Economia riveste a supporto della ricerca, sottolineando come la biblioteca sia una risorsa strategica per il dipartimento di Economia e Diritto, offrendo supporto didattico e scientifico per le attività accademiche e di ricerca. La biblioteca si presenta con una collezione ampia e diversificata, che comprende circa 22mila monografie, 329 testate di periodici e due fondi di rilievo, "Rossi-Ragazzi" e "Biblioteca centrale," contenenti materiali rari e di pregio.