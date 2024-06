A fuoco 25 ettari di terreno

Paura ieri a Mogliano, per un vasto incendio che si è sviluppato verso le 12 in contrada Fonte Isola, al confine con Francavilla D’Ete. È stato necessario un maxi dispiegamento di forze per domare le fiamme e bonificare l’area interessata dal rogo, di oltre 25 ettari. Sul posto sono intervenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco da Macerata e Fermo, compreso un elicottero del Reparto Volo di Pescara, carabinieri e carabinieri forestali. L’allarme è scattato a mezzogiorno. Un 69enne, al lavoro con una mietitrebbia in un campo di grano di proprietà di due ultranovantenni, ha allertato i vigili del fuoco dicendo che il mezzo era andato a fuoco e che le fiamme stavano interessando anche il terreno. A Fonte Isola di Mogliano sono intervenute le squadre dei pompieri di Fermo e Macerata con tre autobotti e tre mezzi 4x4 che hanno lavorato per ore, per spegnere le fiamme che si sono avvicinate anche alle case e alle aziende circostanti fortunatamente senza raggiungerle. È stato necessario anche l’elicottero Drago 58 del Reparto Volo di Pescara, che ha effettuato lanci d’acqua. Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.45, i vigili del fuoco erano ancora sul posto per la bonifica finale. Il rogo ha interessato quattro ettari di terreno coltivati a grano e oltre venti ettari circostanti. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti del Nucleo carabinieri forestali di Abbadia di Fiastra e dei carabinieri della Stazione di Mogliano.