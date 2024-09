A segno Nonni e Maio, la Civitanovese a secco

CIVITANOVESE

0

ATLETICO ASCOLI

2

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Petrucci 6; Franco sv. (25’pt Riggioni 5.5), Diop 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Zanni 5.5 (27’st Ruggeri), Domizi 6, Visciano 5.5 (10’st Padovani 6.5); Ercoli 5.5 (27’st Toccafondi 6); Buonavoglia 5.5 (48’ st Rotondo sv.), Spagna 5.5. A disp. Doello, Rossetti, Macarof, Giandomenico. All. Alfonsi.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6; Mazzarani 6, D’Alessandro 6.5, Nonni 7; Camilloni 6.5 (43’st Baraboglia sv.), Minicucci 6 (14’st Olivieri 6), Vechiarello 6.5 (49’st Clerici sv.), Severini 6, Antoniazzi 6 (14’st Gerlero sv.); Ciabuschi 6 (19’st Maio 6.5), Traini. A disp. Galbiati, Mengani, Ceccarelli, Dondoni. All. Seccardini.

Arbitro: Leone da Avezzano.

Reti: 42’pt Nonni, 53’st Maio.

Note: spettatori 1.000 circa. Espulso il presidente Profili al 38’pt; ammoniti Spagna, Diop, Domizi, Nonni, Pompei, Vechiarello e il preparatore Pierdomenico. Ang. 3-6, rec. 4’pt e 8’st.

Ancora un esordio amaro per la Civitanovese che alla prima tra le proprie mura cade sotto i colpi di un Atletico Ascoli attento e organizzato, capace di far male al primo varco disponibile. Le reti di Nonni nel primo tempo e di Maio allo scadere regalano il primo successo stagionale al team di Seccardini che sale a 4 punti in classifica in attesa di ospitare la Fermana. Resta a quota zero, invece, la formazione di Sante Alfonsi, in un record negativo condiviso con Recanatese, Avezzano e Castelfidardo, preoccupante in vista della delicata trasferta di Riano. Considerando l’evoluzione della gara e le assenze (Brunet e Pierfederici), il pari sarebbe stato un buon risultato per i locali, specie nel finale quando l’ingresso di Padovani fa registrare una decisa reazione d’orgoglio. Lo stesso centravanti, alla sua prima uscita in maglia rossoblù, vede annullarsi per offside la rete dell’1-1, ma è il prezzo che si paga per un primo tempo da dimenticare, con zero tiri nello specchio difeso da Pompei. Anche i piceni non brillano in occasioni, però sono concreti: dopo aver preso le misure con Severini (41’), passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner, l’inzuccata è di Nonni su cross dell’ex Vechiarello (42’). La ripresa si apre con l’avanzata di Ciabuschi a difesa alta, conclusione a lato. Seguono una girata di Zanni (12’) e l’attenta respinta di Petrucci su Olivieri (22’). La formazione rivierasca, galvanizzata dai cambi, si getta in avanti in maniera disordinata: ecco quindi le due punizioni di Domizi (28’ e 42’) e la rete annullata a Padovani su colpo di testa (32’), fino all’occasione del 47’, quando Buonavoglia impatta male il cross di Toccafondi permettendo la presa sicura di Pompei. Il finale è una beffa per gli adriatici: Maio, da subentrato, vince un batti e ribatti e il rasoterra si infila nell’angolino.