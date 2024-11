A teatro la vita di Jimmy Fontana: "Papà tra canzoni, video e aneddoti"

Luigi Fontana sarà in concerto sabato 16 al Lauro Rossi. A partire dalle 21, in due ore e mezza, ripercorrerà i brani di suo padre Jimmy Fontana, a cui il Comune ha intitolato, nel giugno scorso, il loggiato di palazzo degli studi. Col sostegno della Pro loco e dell’Atim, l’agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione, Luigi Fontana porterà le canzoni di Jimmy e tanti successi di cantautori italiani come Tenco, De André, Battisti, Cocciante, Paoli e molti altri. Il concerto è stato presentato dall’artista insieme con il presidente della Pro loco e dall’assessore agli eventi del Comune, Riccardo Sacchi.

A teatro Luigi Fontana porterà, oltre alla musica, il racconto aneddoti sulla vita del padre e video inediti. Fontana ha raccontato durante la presentazione: "Macerata è per me, mia madre e tutta la mia famiglia il posto del cuore; qui si trovano la maggior parte dei nostri affetti. È il luogo dell’amore e del dolore, qui sono accadute le cose più importanti della mia vita". Luigi ha calcato accanto al padre i palchi più importanti del mondo. Lo spettacolo si intitola "Un bianco castello fatato" e promette di emozionare e divertire. L’assessore Sacchi ha ripercorso gli impegni dell’amministrazione comunale per dare lustro al suo artista Jimmy Fontana, scomparso nel 2013. "Nel giugno scorso abbiamo dedicato a Jimmy un momento toccante insieme ad Unimc – ha sottolinea to –, come emozionante è stata la scoperta delle targhe a lui dedicate, alla presenza di Luigi, della sua famiglia e di centinaia di partecipanti. Il tutto è stato ed è realizzabile grazie anche al prezioso contributo della Regione e della Pro loco, alle quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti".

Luciano Cartechini, per la Pro loco, si è detto "felici di supportare l’iniziativa. Per noi celebrare Jimmy Fontana è un onore". Oltre a canzoni del padre come "Il mondo" e "Che sarà" e le celebri canzoni italiane del periodo fino agli anni ‘80, Luigi canterà e parlerà di sé, come ha fatto nel libro presentato proprio nel giugno scorso a Macerata, "Il mondo che sarà", che ripercorre le sue vicende accanto al padre Jimmy.

Luigi Fontana ha poi chiuso dicendo: "È un sogno che si avvera poter cantare di nuovo per la città e per la mia gente". Il prezzo del biglietto, acquistabile alla biglietteria dei teatri o online, sarà di 18 euro; la band che accompagnerà Fontana sarà composta da Giorgio Di Maio, Nazzareno Zacconi, Roberto Musolino, Emiliano Caroselli e Salvatore Cauteruccio.