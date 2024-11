A Teramo un pareggio che risolleva il morale

CITTÀ DI

CITTÀ DI (3-4-3): Di Giorgio 6; Menna 6, Cipolletti 6, Brugarello 6; Sanseverino 5.5 (5’st Cum 6), Messori 6,5, Esposito 5,5 (11’st Baumwollspinner 6), Pietrantonio 6; Pavone 6, Galesio 5.5, D’Egidio 5.5 (31’st Touré 6). A disp.: Torregiani, Cangemi, Pepe, D’Amore, Bustos, Loncini. All.: Pomante 6.

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello 6.5; E.Ferrante 6,5, Cusumano 6.5 (27’st Bruzzechesse 6), Marchegiani 6; D.Ferrante 6, Alfieri 6.5, Raparo 6 (11’st Gomez 6), Mordini 6.5 (24’st Pesaresi 6); Canonici 6; D’Angelo 6.5, Pepa 5.5 (35’st Valleja sv). A disp.: Talozzi, Manfredi, Nunes, Gomez, Masi, Guidobaldi, Bruzzechesse. All.: Bilò 6.5.

Arbitro: Antonio Bissolo di Legnago.

Note: spettatori 2.500 circa. Ammoniti Raparo, Sanseverino, Marchegiani, Del Bello, Menna. Angoli 9-3. Rec 2’+7’.

Torna a muovere la classifica la Recanatese che impatta a reti inviolate in casa del Teramo. La squadra di mister Bilò ferma la corsa dei padroni di casa e reagisce con orgoglio dopo la clamorosa rimonta subita nell’ultimo match contro l’Isernia.

La gara. Allo stadio “Bonolis” l’avvio è in equilibrio, con le squadre attente nella metà campo difensiva nel non lasciare campo agli avversari. Il Teramo fa la partita, ma la Recanatese è pronta a pungere in ripartenza: il 3-5-2 schierato da Bilò porta equilibrio in campo, con il Teramo che fatica a trovare i varchi giusti. La prima chance degna di nota la procurano i padroni di casa, con la difesa della Recanatese che chiude prima della conclusione a botta sicura da parte di Messori. La prima frazione prosegue a fiammate, senza che nessuna delle due formazioni riesca a trovare la zampata giusta per sbloccare l’equilibrio. L’alternanza non porta dividendi, con le reti bianche che persistono fino all’intervallo.

Nella ripresa il Teramo entra in campo con la voglia di alzare il ritmo, sfiorando subito il vantaggio: D’Egidio si libera e conclude verso la rete, con la traversa che salva la squadra di Bilò. Poco più tardi è il turno della Recanatese che sfiora il gol: Alfieri calibra la conclusione dalla distanza, con la sfera che scheggia la traversa. I due allenatori pescano forze fresche dalla panchina quando si entra nel convulso finale: i locali tornano a spingere, sfiorando ancora il vantaggio con la girata di testa del solito D’Egidio. La Recanatese, però, non indietreggia e con coraggio affronta a viso aperto gli avversari: gli ospiti ci provano su calcio piazzato, con Di Giorgio che respinge. L’equilibrio non si spezza e nemmeno il recupero extra-large intacca il pareggio ad occhiali: termina 0-0, con la Recanatese che porta a casa un punto che fa morale e muove la classifica. Nella foto: Edoardo Ferrante.