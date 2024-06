Abbattuto e ricostruito. Rinasce l’ex Hotel 77

L’ex Hotel 77 di Tolentino, in viale Buozzi, è stato acquistato dalla Gest Coat srl. L’edificio, fatiscente e in uno stato di abbandono da anni, sarà innanzitutto abbattuto e poi ricostruito: il piano terra ospiterà attività commerciali e artigianali, mentre sopra una struttura ricettiva come prima. Lo stabile nel 2017 era stato comprato all’asta da una società di Camerino per fare dei lavori di ristrutturazione e rilanciare l’hotel a quattro stelle. Ma, di fatto, non era stata completata neanche la demolizione. Il passaggio alla Gest Coat -società tolentinate legata al vicino supermercato Coal- è stato quindi visto di buon occhio dai cittadini, dal quartiere Buozzi e dall’amministrazione comunale. Anche perché, trovandosi lungo l’arteria principale e in uno degli ingressi della città, l’edificio decadente non rappresentava un bel biglietto da visita. Basti pensare che la scorsa estate il sindaco Mauro Sclavi aveva ordinato all’ormai ex società di effettuare alcuni interventi igienico-sanitari e di messa in sicurezza (la recinzione era in più punti instabile ed era stata rilevata la presenza di tanti piccioni). Le criticità erano state più volte evidenziate anche dal comitato di quartiere. "Ringraziamo la società di Tolentino che ha deciso di investire nella nostra città con un progetto a supporto del quartiere e del territorio – ha commentato soddisfatto il sindaco –. Si sblocca una situazione in stallo da tempo. Come Comune abbiamo messo in contatto le due società; speriamo si proceda prima possibile con l’abbattimento". La giunta ha dato il via libera all’atto di indirizzo consentendo la presentazione della variante relativa alla riqualificazione dell’area.

"Uno step importante – conclude la vicesindaca Alessia Pupo – per una soluzione idonea attesa da anni, finalizzata alla rigenerazione del tessuto urbano di viale Buozzi e di uno dei quartieri più popolosi. Grazie alla sinergia con il privato, si procederà in una prima fase alla demolizione dell’edificio e alla sistemazione dell’area a parcheggio. Successivamente verrà ricostruito il complesso nei limiti della volumetria e delle sagome esistenti, con la previsione di attività commerciali al minuto, nonché attività terziarie diffuse al solo piano terra, mantenendo l’uso ricettivo ai piani superiori".

l. g.