"Abbiamo fatto il nostro dovere. Stiamo crescendo"

È il centrale francese Barthelemy Chinenyeze ad iniziare le interviste post gara di andata. "La lettura di questa partita – afferma – è piuttosto semplice e parte dalle basi della pallavolo, abbiamo battuto bene e ricevuto senza problemi. Anche in attacco siamo stati superiori agli avversari, quindi il nostro successo 0-3 rispecchia in pieno quello che si è visto. La gara di ritorno? Stanchezza o non stanchezza dopo il Mondiale per Club, ci basterà vincere due set in casa per approdare ai quarti di finale". L’analisi del tecnico biancorosso Giampaolo Medei: "Tenevamo molto a questa partita – apre il coach maceratese – perché la nostra squadra deve sempre giocare al massimo livello indipendentemente dall’avversario di turno e dalla competizione che la vede coinvolta. Abbiamo svolto il nostro dovere producendo un gioco di qualità per proseguire il percorso di crescita. Oltretutto abbiamo centrato l’obiettivo senza consumare troppe energie prima della trasferta a Uberlandia, in Brasile. Di sicuro saremo affaticati quando rientreremo dal Mondiale per Club, quindi presentarci alla sfida di ritorno con questo team serbo forti di un successo esterno netto all’andata ci garantisce tranquillità. Stiamo lavorando per eliminare dal nostro percorso le insidie dei cali come quello vissuto alcune settimane fa a Taranto. Le risposte della squadra dopo quell’episodio sono state importanti. Anche questa (ieri, ndr) sera – conclude – abbiamo dimostrato di poter dare continuità alla nostra pallavolo". Il Mondiale per Club scatterà da martedì per la Lube, primo impegno contro il Foolad Sirjan Iranian, trionfatore dell’ultima Coppa d’Asia. Fischio d’inizio alle 17.30 italiane, si potrà vedere anche su Dazn, così come le altre sfide iridate.

Andrea Scoppa