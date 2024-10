"Abbiamo riaperto il Comune ai recanatesi"

Non sono trascorsi inutilmente, o in attesa di conoscere meglio la macchina amministrativa, i primi cento giorni del nuovo sindaco Emanuele Pepa. Per fare un bilancio dei tre mesi estivi, avendo il neo sindaco indossato la fascia tricolore il 25 giugno scorso, la giunta al completo si è presentata all’appuntamento con la stampa ieri mattina nella sala consiliare. Il primo a fare il punto è stato il sindaco Pepa. "Tra le cose fondamentali che vorrei sottolineare – ha detto – c’è senza dubbio l’approccio nuovo con la cittadinanza: aver aperto il palazzo comunale, la casa dei recanatesi, alle esigenze della comunità ha significato un deciso cambio di passo verso la definizione e risoluzione delle problematiche della città". Il sindaco di Recanati ha aperto la conferenza ricordando la figura di Francesco Merloni, scomparso ieri, un "grande imprenditore e un grande uomo che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma la cui visione e personalità mancheranno molto a tutte le Marche".

Quindi si è passati alla serie degli interventi realizzati, assessorato per assessorato, non prima di essersi fatto sfuggire quello che è uno dei principali sogni nel cassetto per la città di Recanati: portare nella città leopardiana una sede universitaria: "una visione che abbiamo da molto tempo, lavoreremo a pieno ritmo per poterla realizzare" ha concluso Pepa, che ha anche avuto modo di annunciare la decisione della riconferma del segretario comunale e dei dirigenti tecnici. Il suo vice, Roberto Bartomeoli, ha vantato l’operazione lampo della pulizia di tutte le mura della città dalle erbe infestanti e la modifica della viabilità. "Abbiamo approvato il progetto della rotatoria in via Moro, intersezione con via Nazario Sauro, e della nuova scuola dell’infanzia vicino al palazzetto dello sport". Ha confessato che soldi non ci sono, ma la sistemazione delle strade rimane una priorità tanto che la giunta si è riunita più volte per cercare di reperire i fondi per i lavori più urgenti. Sabrina Bertini ha parlato di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti assicurando il pieno rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori, e il sostegno a famiglia e maternità. Maurizio Paoletti ha riferito dei primi contatti con i quartieri e comitati, l’ottimizzazione dei percorsi scolastici, i progetti per la pista per elisoccorso e la ricognizione delle strutture sportive mentre Emanuela Pergolesi (servizi sociali) ha sottolineato il corretto avvio dell’anno scolastico e l’assistenza ai disabili e minori. Ettore Pelati ha ricordato gli eventi realizzati nel corso dell’estate, l’imminente presentazione della stagione teatrale e la ripresa del cinema Gigli. Presente infine anche il nuovo presidente del consiglio Benito Mariani.

Antonio Tubaldi