Accademia di Belle Arti. Via alle lezioni negli spazi dei Capannoni Rossini

L’Amministrazione ha preso parte all’avvio delle lezioni dell’Accademia di Belle Arti che si svolgono nei rinnovati spazi dei Capannoni Rossini. La vice sindaco Francesca D’Alessandro e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori hanno fatto visita agli studenti con il neo direttore dell’Abamc Piergiorgio Capparucci e le docenti Francesca Cecarini, Stella Orazi, Mascia Ignazi e Simona Castellani. I Capannoni Rossini ospiteranno diversi corsi dell’Accademia a partire dall’interior design passando per il graphic e fashion fino a quelli di storia dell’arte e arti applicate. Gli spazi infatti, oltre 1.700 metri quadri completamente rinnovati e riqualificati, sono in grado di adattarsi perfettamente ad accogliere sia la didattica teorica che pratica. A seguito dello schema di convenzione della durata di tre anni tra Comune e Accademia negli spazi si potrà sviluppare un vero e proprio laboratorio accademico di alta formazione.

Anche per l’anno accademico 2024-2025, come per lo scorso anno, l’Accademia di Belle Arti ha confermato il trend positivo relativo all’aumento degli iscritti (oltre 400) per un totale complessivo di 1.600 studenti. Gli spazi dei Capannoni Rossini si adattano perfettamente alla didattica e, oltre a ospitare le lezioni dell’Accademia, saranno anche teatro di mostre, convegni, workshop, seminari e conferenze realizzati anche in collaborazione tra i due Enti. Saranno promosse, inoltre, iniziative volte all’integrazione sociale e ai servizi educativi e culturali con l’obiettivo di innescare una nuova dinamicità sociale e produttiva, con particolare riferimento al settore dei servizi alla persona e dell’innovazione d’impresa.