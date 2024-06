Addio a Sandro Compagnucci, l’ex professore di chimica sempre vicino agli ultimi

"Sandro cercava sempre la genuinità nelle persone, soprattutto gli ultimi". È il ritratto del 71enne di Tolentino Sandro Compagnucci (nella foto), professore di chimica in pensione (l’ultimo incarico all’istituto geometri di Macerata). Ieri il saluto nella chiesa del Sacro Cuore. Compagnucci se n’è andato in punta di piedi, dopo aver affrontato con dignità la malattia. Da ragazzo aveva giocato nel settore giovanile del Tolentino, poi in diverse squadre della zona tra cui Corridonia. Tifosissimo del Milan, era una colonna degli "Amici del calciotto". In passato era stato anche consigliere comunale. "Sandro era una persona determinata pur nella sua timidezza – ricorda l’amico fraterno Dario Scorpecci, che lo conosceva da 65 anni ed è stato al suo fianco fino all’ultimo, all’hospice –. Era caparbio fino alla testardaggine. Sempre alla ricerca dell’altro, in particolare gli ultimi. Era un grande viaggiatore, non un turista. Nello sport, oltre che nel calcio da giovane si era distinto anche nel ping pong, come campione regionale". Tra l’altro Sandro era figlio del famoso calciatore Giovanni Compagnucci. Lascia un fratello, una sorella e gli amici che gli volevano bene. Tanti i messaggi di affetto, anche dai suoi ex studenti.