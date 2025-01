Addio a Stefano Iacopini. Era in attesa di operarsi ad Ancona

È morto Stefano Iacopini, ex responsabile del settore lavori pubblici. Avrebbe compiuto 70 anni ad agosto. Molto conosciuto in città, era entrato in Comune nel 1976, e da allora 43 anni di servizio nell’ente, fino al 2019 quando è andato in pensione. All’ufficio tecnico era stato assunto in qualità di geometra, poi aveva fatto carriera scalando le gerarchie fino a lavorare con i dirigenti, gli assessori e i sindaci. All’alba di ieri, nel sonno, lo ha tradito il cuore. Soffriva da tempo di problemi di salute, cardiaci in particolare e, in questi giorni stava aspettando una chiamata dall’ospedale di Ancona per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il destino però non ha atteso. Cordoglio tra i dipendenti dell’ufficio tecnico e della sede centrale del municipio, e tra i tanti amministratori che con lui hanno collaborato e che lo ricordano sempre presente, con il telefono acceso giorno e notte per correre dove le emergenze chiamavano. Lascia la moglie Cinzia, i figli Gianluca, Deborah e Andrea, la sorella Valeria. La salma è nella casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti e da qui muoverà domani per il funerale: sarà celebrato alle 9.45 a San Paolo, nella Civitanova Alta dove viveva e che ha sempre amato, da autentico "falchetto".