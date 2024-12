"Adelaida", l’incontro con Adrian Bravi nella sala comunale

"Adelaida è una donna pronta a battersi per i più deboli, a irridere i potenti e a pagare sulla sua pelle il terrore della censura, della dittatura e del lutto". Questa la storia vera raccontata da Adrian Bravi (foto), che incontrò la donna nel 1988 a Recanati. Lei ceramista, lui bibliotecario, entrambi scrivono e sono argentini. Lei è nata nel 1927 nella città di Leopardi, suo padre era il pittore Lorenzo Gigli. Per la prima volta a Potenza Picena, dopodomani alle 21.15 nella sala comunale delle esposizioni Umberto Boccabianca (via Trento 1), Adrian Bravi presenterà il suo romanzo biografico "Adelaida" (Nutrimenti, 2024) in un incontro a ingresso libero. A dialogare con lui Roberto Marconi, ideatore e curatore della rassegna "Potenza delle parole" organizzata con l’Anpi sezione Scipioni e Cutini di Potenza Picena, col patrocinio del Comune e l’Associazione dei commercianti e artigiani I Piceni di Potenza Picena.

