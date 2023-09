Adottami", Pro Loco e Comune di Civitanova per gli Amici a Quattro Zampe" La Pro loco di Civitanova organizza "Adottami", un evento per promuovere l'adozione di cani e gatti in difficoltà. Un pomeriggio di animazione, lotteria e degustazioni per aiutare gli animali a vivere una vita migliore.