Adozioni e donazioni, il canile-gattile apre le sue porte

Open day al canile-gattile multizonale, in via dell’Industria.

Per l’intera giornata di domani dalle 11 alle 17, le porte della struttura saranno aperte alla cittadinanza che in questo modo avrà occasione di conoscere più approfonditamente la realtà e soprattutto sarà una valida occasione per sensibilizzare all’adozione.

L’iniziativa è curata da "Una" di Potenza Picena, associazione animalista di volontariato che opera all’interno della struttura in collaborazione con l’ente gestore, "Meridiana cooperativa sociale", e con l’associazione "Argo" di Macerata.

"I volontari – spiegano da Una – saranno a disposizione per raccontare l’impegno quotidiano che sta dietro alla cura dei tanti pelosi, ma anche per presentare le storie e le caratteristiche degli animali in cerca di una casa. Per chi vorrà intraprendere il percorso di adozione, la cui pratica è totalmente gratuita, ci sarà un supporto nella scelta del futuro compagno di vita, tenendo conto anche delle esigenze e dello stile di vita del futuro adottante. Cani e gatti vengono affidati già provvisti di microchip, sterilizzati (se femmine), vaccinati, testati per la leishmania e con il proprio libretto sanitario. I visitatori potranno consegnare anche donazioni di cibo umido e coperte per tutti i pelosi, ma anche acquistare gadget e il calendario del canile. Tutto il ricavato delle vendite sarà utilizzato per migliorare il benessere dei nostri ospiti".

Ad esempio, sono in cerca di casa Pisola e Mammolo, due cani di appena tre mesi che diventeeranno di taglia medio-grande. La giornata di domani sarà un’occasione per conoscerli e provare a pensare a una adozione.