Aggiungi 10 posti a tavola. La solidarietà fa centro

Oltre seimila euro sono stati raccolti dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Ets tra i clienti dei supermercati del gruppo Conad Adriatico, con l’iniziativa "Aggiungi 10 posti a tavola". Da oltre 30 anni, infatti, la Fondazione Banco Alimentare opera su tutto il territorio marchigiano con l’obiettivo di connettere chi può donare cibo a chi ne ha bisogno. "Questo lavoro di grande importanza è reso possibile grazie all’impegno quotidiano di numerosi volontari e professionisti del settore Charity – spiegano dal Banco Alimentare –, che collaborano strettamente con le associazioni caritative marchigiane". In particolare, in questi mesi, sono stati raccolti 4.162 euro al supermercato Spazio Conad di Piediripa e altri 2.362 euro sono stati raccolti allo Spazio Conad di Civitanova. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le attività del Banco Alimentare Marche, rafforzando i l’impegno verso i partner locali che lavorano instancabilmente per contrastare la povertà alimentare nel nostro territorio. Il prossimo appuntamento solidale sarà a novembre, con la "Giornata nazionale della colletta alimentare", un’occasione in cui ogni cittadino sarà invitato a partecipare con un dono alimentare o con la propria presenza.