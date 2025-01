"Agroalimentare, le idee di Trump spaventano"

"L’export agroalimentare della nostra provincia e in particolare quello del settore vitivinicolo riscuotono molto successo oltreoceano e non nascondiamo preoccupazione per le dichiarazioni di Trump". Interviene sul tema anche il presidente Coldiretti Macerata Francesco Fucili, che aggiunge: "D’altra parte da sempre Coldiretti è impegnata nella lotta contro le storture del mercato globale soprattutto per i prodotti agricoli e continuiamo a chiedere a gran voce il rispetto della "reciprocità" di condizioni di produzione sia per ciò che riguarda l’utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa delle piante o per gli allevamenti, sia per quel che riguarda lo sfruttamento di lavoro minorile per la raccolta così come denunciato di recente anche da Papa Francesco". In base ai dati forniti dall’associazione, nel terzo trimestre del 2024 l’export nel settore agroalimentare marchigiano ha registrato 32,4 milioni di euro (+18% sullo stesso periodo del ‘23). Zoomando nella provincia di Macerata 10,7 milioni (+10%). In tutto il 2023, le Marche hanno contato 41,8 milioni (Usa incidono 7,4% sul totale export Marche) e Macerata 11,2 milioni (Usa incidono 8,9%). Il dato export del vino della provincia Macerata verso gli Usa segna per il 2023 1,2 milioni euro, mentre solo per il terzo trimestre dell’anno scorso 827mila euro.

l. g.