Al cinema sotto le stelle. Dieci serate al Cecchetti

Torna anche quest’anno il cinema sotto le stelle a Civitanova, con l’Azienda dei Teatri che accende per il mese di luglio 2024 il grande schermo nello spazio esterno al Cecchetti, con dieci pellicole ad ingresso libero e spettacolo unico alle 21.15. Tre i "filoni" di quest’edizione, partendo dall’immancabile rassegna dedicata alle famiglie. Quindi, una retrospettiva su una delle attrici più amate di tutti i tempi, Audrey Hepburn, e due film d’essai curati assieme al collettivo di Cinema Balordo. Il titolo della rassegna 2024 è "Comincio lunedì… Rassegna di Cinema sotto le Stelle". Partendo dai film d’animazione - Un mare di… cartoni animati - si accenderà il proiettore domani sera, primo luglio, con I Croods, per poi proseguire con: Il piccolo Yeti (lunedì 8 luglio); Cars (lunedì 15 luglio); Monsters & Co (lunedì 22 luglio); Sing (lunedì 29 luglio). La retrospettiva su Audrey Hepburn - Cinema iconico: vacanze con Audrey - vedrà invece tre titoli leggendari: Colazione da Tiffany (martedì 9 luglio); Vacanze Romane (martedì 16 luglio); Sabrina (martedì 23 luglio). Quanto alle suggestioni del Cinema Balordo, martedì 2 luglio verrà proiettato Stand by Me mentre la chiusura della rassegna sarà affidata martedì 30 luglio a L’Odio. "Ci fa piacere riproporre questo appuntamento di cinema all’aperto, visto che abbiamo riscontrato fin da subito l’altissimo gradimento del pubblico – ha detto Michele Fofi, referente della programmazione cinematografica dei Teatri –, che ha con entusiasmo risposto presente sia alle pellicole per famiglie che agli altri film iconici che abbiamo proposto. La nostra volontà resta quella di abbracciare una platea ampissima di appassionati, con un appuntamento che ormai si è radicato nei gusti della nostra comunità. Quanto al filone centrale, dopo aver lanciato negli anni una serie di film hollywoodiani e aver dedicato uno spazio a Marilyn Monroe, a luglio 2024 rendiamo omaggio ad un’altra grande figura del cinema internazionale, Audrey Hepburn". In caso di maltempo gli spettacoli saranno garantiti all’interno, al cinema Cecchetti. Infine, prosegue la normale programmazione del cinema Cecchetti, dal giovedì alla domenica.