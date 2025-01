Al teatro Lauro Rossi l’encomio agli agenti

La giornata della polizia locale ieri sera si è conclusa con una cerimonia al teatro Lauro Rossi. Ecco gli agenti che hanno ricevuto l’encomio: il sostituto commissario Ilaria Ferranti, il vice ispettore Fabrizio Ghergo, l’assistente Attilio Bonito e l’agente Samuele Pantanetti con la seguente motivazione: "Con particolare spirito di servizio, durante un normale controllo del territorio, gli agenti notavano del fumo provenire da località Vallebona dove verificavano la presenza di un incendio in un’abitazione privata. Il personale si adoperava prontamente ad avvertire i residenti dell’edificio mettendoli in sicurezza. Contemporaneamente si richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco per sedare le fiamme che stavano lambendo l’abitazione e avrebbero anche costituito un imminente pericolo per la presenza di un deposito di gas nelle vicinanze. Il personale con sprezzante pericolo per la propria vita si prodigava ed interveniva con professionalità e competenza mettendo in salvo i due abitanti e ponendo in sicurezza l’intera area in pochissimo tempo". È successo il 12 luglio.

Encomio anche all’agente Paolo Borroni con la seguente motivazione: "Nel corso dei servizi di viabilità nei pressi del cimitero, svolti durante la ricorrenza dei defunti, l’operatore interveniva per salvare la vita ad una persona che si stava recando al cimitero ed aveva accusato un malore cadendo a terra. Con grande prontezza e coraggio poneva in essere tutte le misure per salvare l’anziana signora con manovre di rianimazione cardio-polmonare utilizzando anche il defibrillatore". Era successo il due novembre. Mentre Samantah Tirocchi da agente è diventa assistente.

"La polizia locale ha centrato tutti gli obiettivi puntati dall’amministrazione – ha detto sempre ieri in mattinata l’assessore, Paolo Renna –. I dati ci confortano, siamo per il quarto anno consecutivo nella top ten delle città più sicure d’Italia. Dobbiamo essere autorevoli, non autoritari". "Facciamo squadra – ha aggiunto – con tutte le forze dell’ordine, la prefettura, il questore e con i vigili del fuoco per garantire la sicurezza a 360 gradi. Siamo tutti in difficoltà per la mancanza di personale, servirebbero almeno cinque o sei agenti in più della trentina che sono ora; il numero andrebbe aumentato per dare respiro, ma le risorse sono poche, e vanno utilizzate al meglio. La polizia locale deve far sentire sicuro il cittadino". Renna inoltre annuncia: "Nel 2025 istalleremo altri autovelox nei punti di maggiore incidentalità, come la Pieve, la Cingolana e la Carrareccia. Questo aiuterà molto, in modo da utilizzare al meglio le forze che abbiamo a disposizione, mettendole su altre strade. Continueremo con l’ottimo lavoro fatto fino ad oggi".

Anche l’assessore al bilancio, Oriana Piccioni, ha rimarcato alcuni aspetti evidenziati dal collega e ha aggiunto: "la polizia locale è ben organizzata. È importante conoscerne l’operato e i progetti futuri. Sottolineo che le forze sono poche, ci sono limiti alle assunzioni, con la spending review. Riusciremo a integrare solo il 75% di quanti andranno in pensione, ma le spese sono ingenti e vanno gestite al meglio, come fatto in questi anni. Abbiamo rinnovato il parco mezzi, l’amministrazione è soddisfatta del lavoro, così come la cittadinanza".

l. f.