Al via il corso gratuito di pittura organizzato da Comune e Moica

Alla presenza della presidentessa del Moica Marche Elisa Cingolani, è stato inaugurato al Salone del Mutilato di Recanati il corso di pittura "Scopri l’artista che è in te!", organizzato dall’associazione con il progetto NeetLess dei Comuni di Macerata e Recanati. Un corso, come ha sottolineato la docente Silvia Gatti, "dove l’arte è un valore terapeutico per ritrovare una connessione con una sfera emotiva e uno stile di vita equilibrato". Il corso gratuito si svolge per sei giovedì dalle 16 alle 19; la consegna degli attestati il 24 ottobre.