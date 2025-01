Al via lunedì i lavori in piazza Matteotti: cambia la viabilità

Partiranno lunedì i lavori di riqualificazione in piazza Matteotti, a Potenza Picena. L’intervento, realizzato dalla ditta Vuesse srl di Roma, prevede il rifacimento dei sottoservizi e la sostituzione della pavimentazione. La durata prevista del cantiere è stata stimata in 180 giorni. Ma soprattutto sarà attuata una viabilità nuova e provvisoria nel centro storico.

"Si procederà per step e in questa prima fase l’intervento si concentrerà nell’area che va dall’incrocio con via Marconi fino al palazzo municipale – fa sapere il Comune potentino in un avviso pubblico –. Lunedì, per consentire l’allestimento del cantiere e della relativa segnaletica, sarà interdetta la sosta ai veicoli su tutta la piazza, mentre sarà consentito il transito. L’avvio dei lavori comporterà alcune modifiche alla viabilità, per quanto riguarda le aree di sosta e i sensi unici. Gli uffici e l’amministrazione monitoreranno le modifiche, necessarie anche alla luce della parziale pedonalità prevista per la nuova piazza, così da stabilirne eventuali cambiamenti o miglioramenti".

Intanto, ecco quali saranno le prime modifiche che riguarderanno il transito dei veicoli. "Nel dettaglio viale Vittorio Veneto, a partire dall’incrocio con via Lodovico Scarfiotti, sarà a senso unico – riprende il Comune di Potenza Picena –. Verranno apposti sul lato sinistro, sotto al Pincio, nuovi parcheggi e un attiguo percorso pedonale. L’ingresso in piazza Matteotti sarà consentito da via Marconi che diverrà a senso unico. Verrà quindi rimossa la segnaletica semaforica. L’uscita dalla piazza potrà essere effettuata utilizzando via Mugellini, via Silvio Pellico e via Marefoschi".

E c’è pure dell’altro. "Via Mugellini – aggiunge l’amministrazione – diverrà a senso unico da nord verso sud, quindi in discesa in direzione piazzale Santo Stefano. Via Silvio Pellico sarà anch’essa a senso unico dalla piazza verso corso Vittorio Emanuele II. Verranno realizzate delle aree di sosta per le auto all’interno dei gradoni. Piazzale Santo Stefano sarà caratterizzato dal doppio senso di circolazione con inserimento di un’isola spartitraffico per regolare la circolazione dei veicoli provenienti da via Mugellini, corso Vittorio Emanuele II e via Umberto I. Quest’ultima rimarrà a doppio senso".