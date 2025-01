Alla Rata basta il minimo. Fano: solo 11 giocatori

ALMA JUVENTUS FANO 0 MACERATESE 1

ALMA JUVENTUS FANO: Tommasino, Mattioli, Marcattili, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Rovinelli, Saliou, Acunzo, Biagioni, Allegrucci. (Nessun giocatore All. Aiello.

MACERATESE: Gagliardini, Sciarra, Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bongelli, Marras, Nasic, Cognigni, Oses (31’st Cirulli), Vrioni (12’st Ruani). (A disp. Sansaro, Grillo, Ciattaglia, Mastrippolito, Bracciatelli, Marchionni, Del Moro). All. Possanzini.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia.

Rete: 8’ Cognigni.

Tutto come nelle previsioni: la capolista Maceratese conquista i tre punti in palio in casa dell’ultima in classifica presentatasi in campo solamente con 11 giocatori. La giovane squadra di casa dà tutto, ma è fin troppo evidente la differente caratura tecnica. I biancorossi meritano il successo, ma hanno il torto di non mettere al sicuro il risultato e così i tifosi ospiti rimangono in apprensione fino alla fine. Marras dà subito un saggio delle sue qualità quando dall’esterno pennella un bel traversone e la deviazione di Cognigni non lascia scampo al portiere. Maceratese in vantaggio. I biancorossi pressano gli avversari che non riescono a imbastire azioni per uscire dalla metà campo. Ci prova anche Oses a lasciare il segno, ma la sua conclusione è neutralizzata da Tomassino. Il primo tempo scivola via con la formazione di Possanzini padrona della situazione, ma in vantaggio solamente di una rete. Nella ripresa la musica non cambia: la Maceratese tiene in mano il pallino del gioco e il Fano cerca di limitare i danni. Sull’asse Marras-Cognigni arrivano i pericoli maggiori per la formazione locale: in una circostanza è da applausi l’intervento di Tomassino (16’) che toglie la gioia del gol al centravanti biancorosso. Vanzan al 21’ serve Ruani con Tomassino che fa buona guardia. La squadra di Possanzini continua ad attaccare, Cirulli e Marras sfiorano il raddoppio. Alla fine la Maceratese torna alla vittoria che mancava dall’8 dicembre quando i biancorossi erano riusciti a conquistare i 3 punti in palio nel match casalingo contro la K Sport Montecchio Gallo. Nel prossimo turno la squadra di Possanzini riceverà la visita dell’Atletico Mariner mentre il Fano ospiterà il Montegranaro.