Alla scuola Adriani 325mila euro

La materna Adriani di Mogliano ha ottenuto un finanziamento di 325mila euro. "Abbiamo subito inserito nel piano delle opere pubbliche la sistemazione di questa scuola come intervento prioritario – spiega l’amministrazione capitanata dal sindaco Fabrizio Luchetti –. In soli cinque mesi la giunta ha approvato interventi per 73mila per la sostituzione degli infissi e ha partecipato al bando per i contributi dell’8xmille da destinare alla mitigazione del rischio sismico dell’immobile. Il 9 dicembre il ministero dell’istruzione ha notificato l’ammissione del Comune al finanziamento, per 325mila euro, a copertura totale dei costi. Come illustrato dall’assessore Marco Petrelli nell’ultimo consiglio comunale, Mogliano è l’unico Comune in provincia ad aver beneficiato di tali contributi". L’intervento consentirà di ridurre la vulnerabilità dell’edificio. "Questa notizia, che mette a tacere le polemiche della minoranza, è il miglior regalo che la comunità Potesse ricevere" conclude l’amministrazione.