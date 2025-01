Altro colpo dei ladri nella notte. Porta spaccata, ma niente bottino

Spaccano una porta di ingresso laterale e si intrufolano negli uffici del Brico Io, scardinano la cassaforte in cerca di soldi ma scatta l’allarme. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto l’altra notte. Erano circa le 21.30 quanto dei malviventi hanno raggiunto il punto vendita della nota catena di fai da te in via Silvio Pellico, lungo la strada provinciale, a Santa Maria Apparente. I ladri hanno mandato in frantumi una porta laterale e una volta riusciti ad entrare dentro, hanno raggiunto gli uffici e, in particolare, l’ufficio del responsabile. Armati di arnesi da scasso, hanno cercato di aprire la cassaforte.

Cercavano soldi e oggetti di valore. Ma nel frattempo è scattato l’allarme e i malviventi si sono visti costretti a scappare via, a mani vuote. Non erano interessati ad altro, visto che dal punto vendita non sarebbe stato trafugato nulla, ma cercavano quello che era custodito in cassaforte. Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Ma dei malviventi non c’era già più alcuna traccia. E ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare la banda di malviventi che si è messa in azione al Brico Io. È allarme per i numerosi episodi di furti, tra quelli messi a segno e quelli che vanno a vuoto, che si stanno susseguendo nelle ultime settimane in giro per la città, in centro ma non solo.

Nel mirino sono finite molte tabaccherie, ma non mancano casi anche ai danni di altre attività commerciali.