Alzheimer e demenza senile, un vademecum per le famiglie

In questi giorni a Tolentino è in distribuzione una guida gratuita che aiuta a conoscere l’Alzheimer con le indicazioni per prevenzione, diagnosi e cura della persona per demenza. Il vademecum è stato realizzato dal Galt, Gruppo Alzheimer di Tolentino con l’assessorato alle politiche sociali del Comune. Dall’esperienza dei Caffè Alzheimer promossi dall’ente con il Galt nel primo semestre dell’anno, si è cercato di raccogliere le informazioni salienti, per trasmetterle a coloro che possano averne bisogno. Il vademecum può essere chiesto gratuitamente all’ufficio servizi sociali o tramite mail a info@alzheimertolentino.it. Il Galt è un’associazione di volontariato che opera a supporto delle persone con demenza e dei loro familiari.

"Ringrazio il Galt e tutti gli specialisti – ha detto l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –, volontari e associazioni che hanno permesso, attraverso il loro contributo competente, di raccogliere informazioni di aiuto a chi si trova ad affrontare questa malattia e le demenze in genere. Questi preziosi consigli rendono concreto il lavoro e la rete di aiuti che stiamo creando con le associazioni". Hanno collaborato Andrea Crocetti e Barbara Crocetti, rispettivamente presidente e vicepresidente del Gruppo Alzheimer Tolentino, l’assessore Lucaroni, Eleonora Strappato, psicologa e psicoterapeuta, Laila Cervigni, psicologa, psicoterapeuta e direttore dell’Asp Civica Assistenza Tolentino, Martina Marvardi, geriatra del reparto medicina San Severino e Centro disturbi cognitivi e demenze a Camerino, Carlo Scagnetti, massofisioterapista dell Civica Assistenza Tolentino, Eleonora Morelli nutrizionista, Ilaria Moriconi logopedista Centro ambulatoriale S. Stefano di Tolentino, Manuela Feliziani, musicoterapista e clowndottore, Valentina Ronconi, assistente sociale del Comune, Giovanna Mochi, animatrice Civica Assistenza con l’oss Laura Antinori, e i volontari del Galt Barbara, Elisa, Michela, Maurizio, Monica, Fabiola, Fausta, Fabio.

Lucia Gentili