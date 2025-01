"Anche la Tari si è alzata molto"

"Per fortuna, nell’ambito commerciale si fanno contratti annuali con prezzi già stabiliti proprio sulla fornitura energetica e ciò mi ha permesso di non subire ulteriori rincari, dato che il mio contratto scadrà a fine giugno – dice Mario Storani, proprietario dell’Hotel Mondial di Porto Recanati –. Però se nel periodo pre Covid pagavo 30mila euro all’anno per i consumi energetici, ora ne pago 38mila. Gli ultimi aumenti riguardano soprattutto il costo del cibo: il prezzo della carne di maiale, pollo e tacchino è aumentato del 25%. Idem la Tari che quest’anno si è alzata intorno al 4% e mi toccherà pagare sui 20mila euro".