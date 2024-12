Ancora furti in abitazione. Rubati soldi e gioielli

Ancora ladri in azione, nell’entroterra. Sabato, nel tardo pomeriggio, una casa singola in via Giorgio La Pira, a Tolentino, è finita nel mirino dei ladri. Secondo le ricostruzioni, sarebbero entrati dalla finestra, a piano terra. Una volta forzata la finestra, approfittando del buio e dell’assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro le stanze e hanno arraffato oggetti d’oro e (pochi) contanti, per poi darsela a gambe. Il bottino, in corso di quantificazione, si aggirerebbe intorno ai 2.500 euro, fatto per lo più di monili dal valore affettivo, legati a persone e momenti speciali. I ladri avrebbero agito intorno alle 18; la zona si trova in periferia. A fare l’amara scoperta, i proprietari: appena rientrati nell’abitazione, si sono accorti che purtroppo erano passati i ladri, i cassetti erano stati rovesciati e all’appello mancavano alcuni preziosi. Le immagini del sistema di videosorveglianza del circuito cittadino saranno visionate dagli inquirenti per cercare di risalire ai responsabili. Sempre a Tolentino ma venerdì sera, si era verificato un tentativo di furto in viale Terme Santa Lucia. Il malvivente in quel caso aveva staccato la corrente dai contatori esterni e si era arrampicato sul balcone, ma il ritorno a casa del proprietario -dopo essere stato chiamato dalla moglie con un bimbo di due anni e una neonata di appena tre giorni per il blackout- aveva fatto sfumare il colpo. Furti a raffica domenica tra Fiuminata, Pioraco e Sefro, con un paio di colpi andati a segno, un blitz in appartamento sventato, le ricerche di notte e il tam tam sui telefonini. Uno dei ladri era fuggito al volante di una Volvo scura, mentre due complici erano scappati a piedi, dandosela a gambe tra i campi. I carabinieri hanno visto l’auto andarsene.