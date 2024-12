Anffas Xmas Party a Porto Potenza: inclusione e solidarietà in piazza Stazione

A partire dalle 14 di domani, in piazza Stazione a Porto Potenza si terrà la prima edizione dell’Anffas Xmas Party, promosso dall’Anffas locale in collaborazione con la Pro loco e il Comune.

Si tratta di una grande iniziativa sul mondo del sociale per promuovere e valorizzare la rete presente sul territorio, grazie alla presenza di numerose realtà che si occupano di servizi alla persona, di sport e di solidarietà, creando opportunità di vita e lavorative nel puro spirito dell’inclusione.

Ci sarà poi un’area info point con attività interattive, con la presenza delle associazioni Anffas Potenza Picena, Io faccio da solo, Io mi slego, Il Talento, Mondo Solidale, Frolla, Emergency, Magical Pet, Union Picena e Giaconi Editore.

In piazza Stazione sarà presente anche un’area food e drink, così come non mancherà dell’ottima musica con le esibizioni di Ecatombola, "orchestra parallela" a cura de Il Palco, Sergio Reggioli e Bip Gismondi e i Warsavia.