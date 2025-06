Anteprima di "Fuori dal guscio" con Claudio Vignali Piano Trio

"Fuori dal guscio – Traiettorie musicali e di gusto" torna a Civitanova con una nuova veste e una nuova location: Otto Seaside, spazio affacciato sul mare. Venerdì c’è l’anteprima alle 21 con Claudio Vignali Piano Trio, con tre musicisti della scena jazz italiana: Vignali (foto) al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. Ad aprire la serata, in orario aperitivo, sarà l’Ofyr Session, l’aperitivo live firmato Mescola. Resident dj Francesco Campetella. A seguire, assieme al concerto, la cena a cura di Otto Seaside. Giovedì intanto un assaggio di stagione con Just for Fun(k), un concentrato di funk, pop e rock. Frutto della collaborazione tra Otto Seaside e Mescola, il progetto, che accompagnerà Civitanova fino al 19 agosto, con oltre dieci concerti capaci di attraversare i linguaggi del jazz, dell’elettronica e delle contaminazioni più contemporanee, vede alla direzione artistica lo chef Massimo Garofoli, autore anche dell’aperitivo live che apre la serata inaugurale, con il contributo progettuale di Emanuela Sabbatini.