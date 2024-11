Anziana raggirata dal falso assicuratore

Truffatore beccato grazie alla denuncia di una 74enne di Pollenza. È finito nei guai un 32enne campano.La malcapitata aveva stipulato un contratto assicurativo per la copertura Rca con lui, che si era spacciato per agente assicurativo, ma la polizza si era rivelata carta straccia.

La vicenda era avvenuta lo scorso luglio. L’anziana aveva incontrato il campano, che si era qualificato come agente di una assicurazione e le aveva proposto sconti molto elevati sulla polizza per l’auto. In questo modo, era riucito a farsi accreditare 299 sul conto corrente dalla pensionata, sicura così di essere a posto. Invece aveva poi scoperto che la polizza non esisteva, e che il sedicente assicuratore era un autentico truffatore. Così alla fine di luglio aveva denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Pollenza.

Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a risalire al 31enne campano, che ora è stato denunciato per il reato di truffa.

Visto che il fenomeno purtroppo continua a mietere vittime, l’Arma rinnova il suo impegno per mettere in guardia soprattutto gli anziani, con incontri nelle parrocchie e nei centri sociali, allo scopo di prevenire queste odiose forme di raggiro.