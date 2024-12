Apiro celebra il 20° anniversario del teatro Giovanni Mestica con eventi culturali

Questo mese - ha precisato il sindaco Ubaldo Scuppa (nella foto) - è dedicato a onorare la rinascita del nostro bellissimo teatro, importante patrimonio artistico del paese.

Infatti il Comune di Apiro, in collaborazione col Teatro di Onisio, ha programmato una serie di eventi per celebrare il 20° anniversario della riapertura del ’Giovanni Mestica’.

S’inizierà domani alle 17 con lo spettacolo "Per famiglie". La manifestazione clou è in calendario per domenica 15: dalle 10 alle 12, visite guidate su prenotazione (contattare il n. 333-1215710), dalle 17.30 alle 20.30 il trasporto "emozionale" con Ilenia Stella al famoso pianoforte Steinway&Sons, sui passi della storia del "Mestica" sono previsti interventi dal palco, quindi la grande chiusura con le musiche eurofolk dei Malemba.

"Per l’occasione – ha evidenziato Scuppa – verrà allestita una mostra fotografica nel foyer del teatro in cui saranno rese testimonianze di chi il teatro lo ha ristrutturato, voluto e sostenuto".

Poi, sabato 21 l’ "Omaggio al Ventesimo": alle 21 "Il primo miracolo di Gesù Bambino", dal "Mistero buffo" di Dario Fo e Franca Rame. Sabato 28, alle 21.15, musica e letteratura, con i "Quaderni di conversazione: Beethoven e Tomas Mann", al pianoforte Annalisa Pavone, voce recitante Sonia Antinori. Domenica 29 alle 21.15 la drammaturgia con "Sognando Apiria" a cura di Sonia Antinori, dai testi dei cittadini apirani.