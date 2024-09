Area pedonale in vigore da lunedì

L’area pedonale del centro storico di Urbisaglia, con le sue nuove regole, entrerà in vigore ufficialmente da lunedì 7 ottobre. "Per garantire un’adozione graduale della nuova tecnologia, nella giornata di lunedì 30 settembre partirà una fase di sperimentazione senza multe – spiega l’amministrazione comunale, capitanata dal nuovo sindaco Riccardo Natalini (nella foto) –. Durante questa fase, il varco registrerà il passaggio delle targhe dei veicoli e il programma informatico collegato incrocerà le informazioni con il database dei permessi. A differenza di quanto accadrebbe normalmente, tuttavia, l’eventuale incoerenza non determinerà la comminazione automatica di una multa per chi violasse il regolamento dell’area pedonale. Per supportare l’adattamento al nuovo sistema, inoltre, il Comune di Urbisaglia comunicherà ai cittadini, ai visitatori e agli operatori economici del centro storico le regole per il corretto utilizzo dell’area e la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso e la circolazione dei veicoli. L’obiettivo di un’area pedonale è dare un assetto regolare al traffico veicolare e sanzionare con certezza chi senza permesso lo attraversi. Il centro storico di Urbisaglia ha la concreta opportunità di diventare più ordinato, vivibile, respirabile, attrattivo".

Per informazioni e assistenza, contattare l’ufficio di Polizia municipale in corso Giannelli (0733.512607, poliziamunicipale@comune.urbisaglia.mc.it, comune.urbisaglia.mc@legalmail.it).