Arriva la Tari 2016 per i terremotati: "Sono somme dovute"

Malumori a San Severino tra alcune famiglie terremotate, che in questi giorni, hanno ricevuto un sollecito di pagamento della Tari dell’anno 2016. La tariffa è stata maggiorata da sanzioni e interessi e alcuni si sono chiesti come mai, dato che in seguito al sisma le abitazioni sono state dichiarate inagibili proprio dal Comune, e le famiglie erano esonerate dal pagamento della tassa sui rifiuti.

A fare chiarezza è il sindaco Rosa Piermattei (nella foto): "Prima sono partiti i solleciti di pagamento relativi alla tassa rifiuti 2016, senza sanzioni e interessi, per omesso o parziale versamento relativo a immobili agibili, mentre gli immobili inagibili sono stati esentati a partire dalla data del sisma, cioè dal 26 ottobre 2016, sino alla revoca dell’ordinanza di inagibilità. Successivamente, per chi non avesse provveduto al pagamento dei solleciti Tari 2016 entro la data di scadenza 15 dicembre 2024, sono stati emessi gli avvisi di accertamento per omesso versamento con ulteriori aggravi di sanzioni e interessi".

I solleciti quindi riguardano tutti i pagamenti non regolarizzati prima della data del terremoto del 2016.

Gaia Gennaretti