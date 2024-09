Arrivano rinforzi all’Ast. Assunti medici e infermieri

L’Ast di Macerata continua ad assumere personale per soddisfare la domanda di salute da parte dei cittadini e garantire l’erogazione dei servizi. Ultimo importante provvedimento l’assunzione, a tempo indeterminato di 15 infermieri, un numero sufficiente per rimpiazzare il turn-over, proseguendo nella graduale riduzione del precariato, e due fisioterapiste. Sono stati invece assunti a tempo determinato un medico legale e due pediatre, due specializzandi il cui rapporto di lavoro si trasformerà a tempo indeterminato dopo il conseguimento della specializzazione.

Per assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro è stato poi conferito un incarico, nelle more della copertura del posto a tempo indeterminato, di un tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

"Nel corso del 2023 l’Ast di Macerata ha assunto 137 persone, di cui 36 medici, 37 infermieri, 20 operatori socio sanitari, oltre a psicologi, ostetriche, assistenti sanitari e sociali, tecnici sanitari di laboratorio e radiologia medica. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri professionisti che con competenza e umanità quotidianamente si prendono cura di chi ha bisogno", afferma il direttore generale Marco Ricci.

"Stiamo potenziando la sanità marchigiana con nuove assunzioni di personale per dare risposte ad una domanda sanitaria crescente e per ridurre le liste di attesa", aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. A suo avviso le criticità attuali sono dovute ai vincoli imposti dalle scelte dei Governi del passato, come il Trattato sull’Unione europea firmato da Prodi e D’Alema nel 2007 che consente alla Commissione Europea di stabilire il limite di spesa per il personale, fissato all’organico in servizio al 2004. "I governi da Monti a Letta, passando per Renzi e Gentiloni, fino al Conte II non hanno eliminato questo limite. Ora però, grazie al governo Meloni, possiamo assumere personale fino al 15% in più. Dopo anni di tagli operati dal centrosinistra, il Governo ha aumentato il fondo sanitario e questo ci permetterà di assumere il personale necessario per potenziare i servizi erogati ai cittadini".