Arte e cultura in digitale. È nato lo spazio "And"

"And", arti native digitali, è un ambiente di ricerca tecnologica, che fa base al Mercato delle Erbe. È stato presentato ieri con la ditta Rainbow, ente che, con i quattro atenei marchigiani, lo ha realizzato tramite il finanziamento per il progetto In.nova. Connotato come polo per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative attraverso l’uso di tecnologie per rispondere alle esigenze del sistema urbano di Macerata, è stato presentato dal Ceo di Rainbow, Francesco Mastrofini, che lo descrive così: "È un ambiente adattivo. Si adatta ai parametri delle persone che lo visitano, trasformando un ambiente fisico in una piattaforma distributiva".

Chi si registra, fornendo dati come nome, sesso o data di nascita, portando un device, viene tracciato allo scopo di essere mandato incontro a ciò che più gli è adatto. "Per una persona madrelingua inglese, ad esempio, vengono forniti contenuti per la sua lingua, o, ad un bambino, viene fatta fare un’esperienza per la sua età – spiega Mastrofini –, abbiamo trasformato un ambiente fisico in una piattaforma distributiva adattiva, sul modello di quanto sempre più avviene online con i nostri dispositivi. L’obiettivo sarà quello di innovare e avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla cultura e ai beni culturali, oltre che, con le nostre ricerche, favorire e aiutare il tessuto imprenditoriale legato soprattutto al turismo e allo sviluppo delle attività locali". L’obiettivo di questo complesso progetto è, per Macerata, quello di applicare queste tecnologie anche nei sistemi museali. "Gli spunti e le connessioni potrebbero essere molte – dice l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –, grazie alla Regione e ai fondi europei abbiamo avuto modo di realizzare questo ambiente di ricerca. Grazie alle università della regione e a varie imprese del territorio, nonché le associazioni di categoria, vedremo queste competenze messe a frutto. La tecnologia invecchia velocemente, ma ha bisogno di contenuti, che in questo polo di ricerca possono essere sviluppati". Le tecnologie sono essenzialmente realtà virtuali e aumentate, videomapping, tecnologie olografiche e software innovativi, all’avanguardia. Le progettualità di In.nova sono finanziate con il bando Por Marche Fesr 14/20 Asse 8, per il sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca e valorizzazione degli attrattori culturali. Venerdì 19 luglio sarà possibile visitare il Mercato delle Erbe dalle 10 alle 11:30 e dalle 15 alle 16:30. Gli open day, durante i quali sarrà possibile toccare con mano e rendersi conto di come queste tecnologie vengono fruite, si svolgeranno anche dalle 17 alle 19 nei giorni di giovedì 18 luglio, venerdì 30 agosto, giovedì 12 settembre, giovedì 10 ottobre, giovedì 14 novembre e giovedì 5 dicembre mentre è prevista una doppia visita giornaliera, dalle 10 alle 11:30 o dalle 12 alle 13:30, nei giorni di sabato 31 agosto, venerdì 13 settembre, venerdì 11 ottobre, venerdì 15 novembre e venerdì 6 dicembre.