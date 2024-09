Arti marziali: battesimo del Leone con il gran maestro Martone

Si è svolta, al Centro culturale arti marziali e discipline del benessere di Piediripa, il battesimo del Leone. La danza del leone del Sud della Cina è una delle meraviglie tra le più viste e tra le meno conosciute che la Cina ha regalato al mondo. L’aspetto più sfarzoso della danza è ben vivo nelle cerimonie di capodanno cinese e festeggiamenti di varia natura, con finalità essenzialmente propiziatorie, ovunque ci sia una forte presenza cinese, ed è forte il legame tra la danza e vari aspetti della cultura cinese: la religione, le credenze popolari, il teatro, la musica, la politica, la scrittura e naturalmente il Kung fu. Ad officiare la cerimonia il Gran maestro Luigi Martone, che racconta: "Ciò che mi muove è soprattutto il piacere di trasmettere le conoscenze che ho maturato in una vita di ricerche e di viaggi". Estremamente soddisfatti i responsabili tecnici delle sedi di Piediripa, Recanati e Macerata, i maestri Andrea Bordi, Francesco Marinelli e Massimiliano Pallotti che indirizzano un ringraziamento speciale alla famiglia Sileoni, per aver garantito l’ospitalità nel Centro arti marziali e discipline del benessere, oltre che agli istruttori Demis Teodori e Costantino Cerioni e all’allenatrice Chiara Latini per l’impegno, la passione, la dedizione e la professionalità che hanno dimostrato nell’affrontare questa avventura.