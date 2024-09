Artisti in mostra con "Cromatismi". Pittura protagonista fino a lunedì

"I colori celano armonie che si possono esprimere solo con la pittura". Si presenta così "Cromatismi", la mostra collettiva d’arte contemporanea a cura dell’Ucai Civitanova in collaborazione con l’Associazione culturale "Arte and Dream" e il patrocinio del Comune di Monte Urano. Nella sala convegni di corso Mazzini le opere degli artisti, molti dei quali civitanovesi, saranno in vetrina fino a lunedì: in scena i quadri di Angelo Barilari, Carmen Bruno, Daria Castelli, Daniela Cellamare, Gabriella Cesca, Marisa Cesanelli, Rosanna Ciminari, Silvio Craia, Francesca D’Arcangelo, Micheal Eldridge, Enrichetta Gadioli, Cristina Giovannucci, Ketty La Rosa, Anna Maria Lopes, Romina Madonna, Anastasia Maggini, Oronzo Mattiace, Luna Mercuri, Gina Moschettoni, Aldo Petrini, Maria Cristina Ranieri, Viviana Romagnani, Isabela Seralio, Lucia Spagnuolo, Sandra Torquati, Elena Tretyakova, Gian Mario Tosi, Clara Venanzetti, Maria Venezia, Katy Zoppo. La galleria è stata inaugurata due giorni fa alla presenza del sindaco Andrea Leoni e dell’assessore Francesca Barchetta, del presidente di Ucai Civitanova Giuseppina Coppola, degli esperti d’arte Irene Pazzaglia e Giovanni Innocenti. Una cerimonia molto partecipata e allietata dai testi poetici di Angela Mazzanti. Visite a ingresso gratuito, ogni giorno dalle 17 alle 20. Si tratta della quinta collettiva d’arte organizzata dall’Ucai cittadina (Unione cattolica artisti italiani) nel corso dell’anno.