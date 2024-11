Ascensori fuori uso: disagi ai parcheggi

Disagi ieri mattina per chi a Macerata ha utilizzato i parcheggi Garibaldi e dei giardini Diaz.

Nel primo caso infatti uno dei due ascensori ieri mattina, tra l’altro in un giorno di mercato, era sbarrato e fuori servizio. A ciò si aggiunge il fatto che le scale, in pratica il passaggio pedonale che conduce alla zona dei Cancelli, sono impraticabili ormai da mesi, a causa dei lavori al sottopassaggio. Una fettuccia bianca e rossa sbarra legata all’ingresso sbarra l’accesso alla scalinata, mentre un avviso dell’Apm fa sapere che "Causa lavori da parte del Comune di Macerata, il passaggio pedonale è agibile solo fino all’ingresso dell’ascensore del piano 1". Cioè, le scale che collegano a viale Leopardi non portano da nessuna parte. Dunque l’unico modo per salire e scendere al parcheggio è utilizzare gli ascensori. Disagi ieri anche al parcheggio dei giardini Diaz.

In questo caso infatti funziona solo un ascensore, l’altro è guasto da diversi giorni, così in determinati momenti della giornata si crea una fila lunga di utenti in attesa.