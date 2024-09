"Aspettando l’apocalisse",. Aprea porta i monologhi di Makkox oggi al chiostro Sant’Agostino

Una speciale serata evento con "Aspettando l’Apocalisse". Lo spettacolo, con Valerio Aprea, monologhi di Makkox (Marco Dambrosio), previsto per la quinta edizione del Ginesio Fest, era stato annullato causa Covid. Sarà recuperato questa sera, alle 21.30, al chiostro Sant’Agostino. "Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all’inerzia che lo frena. In "Aspettando l’apocalisse" Valerio Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox – spiegano gli organizzatori –. Nello spettacolo la comicità e l’assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse, offrendo una chiave iperbolica sulla nostra resistenza e sulla difficoltà che abbiamo nell’adattarci al nuovo. Aprea, attore poliedrico dallo stile personalissimo, è a suo agio sul palco così come in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni. A cominciare dal ruolo di sceneggiatore nella serie cult Boris e nel successivo film del trio Torre-Ciarrapico-Vendruscolo".