"Assist all’inclusione". Torneo senza barriere

Fa tappa a Civitanova oggi la "Festa nazionale dello Sport, Assist all’inclusione", un torneo simbolico itinerante: squadre Under 13 composte da ragazzi normodotati e ragazzi con sindrome di Down si affronteranno in partite amichevoli all’insegna dell’integrazione. Dalle 10 al Moretti Village di via Sonnino, la Nuova Petritoli basket affronterà la Sutor Basket Montegranaro, mentre alle 11 il Ponte Morrovalle Basket sfiderà la Virtus Basket Civitanova. Nei giorni scorsi il sindaco Fabrizio Ciarapica, con il vice Claudio Morresi, assessore allo sport, e l’assessore al sociale Barbara Capponi, hanno ricevuto ragazzi e dirigenti in Comune. Presenti il delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli, il presidente Virtus Civitanova Nicola Moretti, Pedro Tartufoli per l’Anthropos. "Civitanova partecipa alla Festa nazionale dello sport – ha detto l’assessore Claudio Morresi – con questa bella manifestazione a cui l’amministrazione ha aderito con entusiasmo, perché è realizzata con la collaborazione di più enti, società sportive e territori diversi. Lo sport porta in alto valori morali di socializzazione, inclusione, che sono fondanti di una società". "Porto a tutti i saluti del Coni Marche – ha detto Romagnoli –, è bello veder lavorare in sinergia il mondo dello sport con le istituzioni". Tartufoli, anche a nome del presidente Anthropos Nelio Piermattei, ha augurato "una piena riuscita dell’evento, a cui teniamo tantissimo perché ci farà vedere da vicino che cosa sia la vera inclusione". "Assist all’inclusione è un progetto bellissimo per il quale ringraziamo le squadre e le amministrazioni dei comuni coinvolti – ha sottolineato Nicola Moretti –. La partecipazione corale è la chiave del successo di questa esperienza straordinaria. Per noi è una giornata di spettacolo, oltre che un evento sportivo, con l’obiettivo di condividere la grande gioia dello stare insieme senza barriere".

Chiara Marinelli