Astea Energia e consumatori Marche uniti contro le truffe nel settore luce e gas

Nella sala consiliare del Comune di Recanati è stata ufficializzata ieri mattina un’intesa tra Astea Energia e le Associazioni consumatori e utenti delle Marche. L’accordo mira a contrastare il crescente fenomeno delle truffe nel settore luce e gas attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione.

Negli ultimi mesi Astea Energia ha ricevuto innumerevoli segnalazioni di telefonate sospette e visite fraudolente a domicilio, nelle quali falsi operatori hanno cercato di estorcere firme su contratti inesistenti o di modificare pratiche esistenti. Un fenomeno in preoccupante crescita che ha colpito soprattutto i cittadini più vulnerabili. Secondo Priscilla Alessandrini, responsabile marketing e relazioni istituzionali di Astea Energia, "la nostra priorità è garantire la trasparenza nelle relazioni con i clienti, verificando sempre che i consensi siano acquisiti in modo corretto e documentato".

Il protocollo d’intesa si propone come impegni una campagna di sensibilizzazione, la distribuzione di dépliant informativi e iniziative sui social media per educare gli utenti a riconoscere e prevenire le truffe. Quindi sarà istituito un canale di comunicazione diretto tra Astea Energia e le associazioni per trattare segnalazioni e reclami in maniera tempestiva. Inoltre comunicazioni di variazioni contrattuali saranno rese immediatamente riconoscibili e inviate con modalità tracciabili. Erano presenti alla firma il sindaco di Recanati Emanuele Pepa e l’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi. Il sindaco ha sottolineato l’impatto sociale delle truffe, che colpiscono in particolare gli anziani, e ha auspicato interventi nazionali più stringenti.

"Questa intesa è fondamentale – ha dichiarato Ennio Reschini, vicepresidente regionale di Udicon – per sensibilizzare gli utenti e garantire il loro supporto, anche attraverso il nostro sportello". Reschini ha riferito che proprio ieri ha incontrato una donna anziana che lamentava di aver ricevuto una fattura di 12mila euro: "è una cosa che fa rabbia". Giancarlo Collina, presidente regionale di Federconsumatori, ha evidenziato l’importanza del dialogo tra aziende, associazioni e forze dell’ordine per costruire un fronte comune contro i truffatori. Francesco Varagona, presidente di Udicon Marche, ha sottolineato l’importanza di prevenire le truffe attraverso iniziative educative e strumenti tracciabili: "Protocolli come questo – ha dichiarato – sono fondamentali per ristabilire la fiducia nel mercato e promuovere comportamenti virtuosi".

Il protocollo sancisce la formazione di un tavolo di confronto annuale tra Astea Energia e le associazioni consumatori per monitorare i risultati ottenuti.